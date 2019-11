Duitsland distantieert zich van Macron na opmerkingen over NAVO AW

10 november 2019

16u16

Bron: Belga 3 De Duitse regering is het fundamenteel oneens met de Franse president Emmanuel Macron, die zich de voorbije week in de kijker werkte met de opmerking dat de NAVO "hersendood" is. Volgens Macron heeft Europa meer militaire soevereiniteit nodig, maar in een opiniebijdrage schrijft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas vandaag dat Europa binnen NAVO-verband moet blijven handelen, en zich er niet buiten mag zetten.

Macron schetste in een gesprek met The Economist dat de Verenigde Staten onder president Donald Trump een meer teruggetrokken houding aannemen tegenover de andere NAVO-landen. De Franse president hekelde het ontbreken van elke vorm van coördinatie aangaande "strategische beslissingen van de VS met de NAVO-partners". Daarom pleit hij voor meer autonomie voor Europa op militair vlak.

Duitsland is het met de analyse van Macron fundamenteel oneens. In een bijdrage in Der Spiegel zegt Heiko Maas dat een sterk en soeverein Europa belangrijk is, maar dan wel als onderdeel van de NAVO. "Een buitenlands en veiligheidsbeleid zonder Washington zou onverantwoord zijn," schrijft Maas, "en de ontkoppeling van Europese en Amerikaanse veiligheid gevaarlijk." Voor Maas staat het als een paal boven water dat het ondermijnen van de NAVO een strategische vergissing zou zijn.

NAVO versterken

In haar wekelijkse podcast kwam ook bondskanselier Angela Merkel zondag op de uitlatingen van Macron terug. "De NAVO, de Atlantische alliantie, is de centrale pijler van onze defensie", zei ze. "Toch is het duidelijk dat wij Europeanen, de EU-lidstaten in de NAVO, in de toekomst meer verantwoordelijkheid moeten opnemen. Dat wil zeggen dat we het bestuur van de Europese pijler van de NAVO moeten versterken."

Merkel ontvangt Macron vanavond voor een diner in Berlijn. Donderdag al, nadat het interview met Macron was gepubliceerd, had Merkel zich laten ontvallen dat ze het "radicale" discours van Macron niet deelt.