Duitsland blijft Turkije wapens leveren ondanks offensief in Syrië Redactie

15 maart 2018

17u26

Bron: dpa 0 Zelfs na de start van het controversiële Turkse militaire offensief in Syrië is Duitsland voor miljoenen euro wapens aan NAVO-partner Turkije blijven leveren.

Tijdens de eerste vijf en een halve week van operatie 'Olijftak', gericht tegen de door Ankara als terroristen bestempelde Syrisch-Koerdische milities, werd toestemming gegeven voor 20 wapenleveringen ter waarde van 5,4 miljoen euro. Dat is veel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, toen Duitsland groen licht gaf voor 14 bestellingen ter waarde van gemiddeld 3,6 miljoen euro. De cijfers zijn afkomstig van het ministerie van Economie, dat het materiaal vrijgaf op vraag van het Groene parlementslid Omid Nouripour.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel, in de regering-Merkel IV opgevolgd door SPD-partijgenoot Heiko Maas, had in de aanloop van de aangekondigde Turkse invasie een exportstop van Duitse wapens aan Turkije beloofd. Op 16 januari zei Gabriel aan de zender ARD letterlijk: "We hebben geen enkele munitie (aan Turkije) geleverd wegens het conflict in Noord-Syrië. In Duitsland is het verboden munitie te leveren, zelfs aan een NAVO-partner als Turkije". Toeval of niet, dezelfde dag werd de Duits-Turkse journalist Deniz Yucel uit de gevangenis in Turkije ontslagen.

Staatssecretaris Matthias Machnig van het economieministerie schreef in een antwoord op een parlementaire vraag van 13 maart dat de Duitse regering ook na het begin van het Turkse Syrië-offensief "in individuele gevallen" exportlicenties voor Duitse wapens (aan Turkije) heeft verleend. Volgens Machnig werden die toegekend omdat Duitsland "contractuele verplichtingen" heeft versus andere EU- en NAVO-partners.