Duitsland betaalt miljarden aan energiebedrijven voor steenkooluitstap Redactie

16 januari 2020

11u09

De Duitse staat trekt miljarden euro's uit voor vergoedingen aan uitbaters van kolencentrales die voortijdig moeten sluiten vanwege de omzetting naar schonere energie. Dat heeft minister van Financiën Olaf Scholz bekendgemaakt.

Duitsland stapt op rigoureuze manier over op groene energie. Kerncentrales en kolencentrales moeten daarom sluiten. De exploitanten van de kolencentrales kunnen bij elkaar 4,35 miljard euro tegemoet zien, zo liet de bewindsman weten. Acht oude en vuile centrales in de aan België grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen sluiten als eerste. De eerste daarvan gaat eind dit jaar dicht.

De Duitse regering, de deelstaten en de exploitanten presenteerden vandaag plannen voor de afbouw van energieopwekking uit kolen tot 2038. Vorig jaar werd tot die afbouw besloten. De regio's met steen- en bruinkoolindustrie ontvangen bij elkaar 40 miljard euro om hun economie om te bouwen. Die liggen in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Saksen-Anhalt, Brandenburg en Saksen.

Frappant detail is dat er ondanks de afbouw, toch nog een nieuwe centrale in gebruik zal worden genomen. Het gaat om een centrale in Datteln (Noordrijn-Westfalen). De regering zal die ingebruikname niet tegenhouden. Volgens minister van Economische Zaken Peter Altmaier heeft dat met complexe regels voor compensatie te maken.