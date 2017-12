Duitsland betaalt burgers om energie te gebruiken Redactie

Bron: Independent, The New York Times 8 EPA De Brandenburger Tor in Berlijn. Duitse energieconsumenten werden betaald om elektriciteit te gebruiken tijdens de kerstperiode. Dat kwam dankzij een terugval in de vraag, warm weer en meer dan voldoende windkracht, blijkt uit handelsdata.

De elektriciteitsprijzen doken op 24 december en nogmaals op 26 december onder 0. Dat stelt EPEX SPOT, de grootste beurs voor handel in energie in Europa. Het is geen primeur voor onze oosterburen: Het fenomeen deed zich dit jaar al zo'n 100 keer voor. Door massale investeringen in hernieuwbare energie de voorbije jaren kent het land regelmatig momenten waar het aanbod de vraag overtreft.

Vooral in het weekend - als fabrieken niet draaien en kantoren gesloten zijn - kampt het Duitse elektriciteitsnet regelmatig met een overaanbod. Op kerstavond kregen fabriekseigenaren en andere grote verbruikers soms meer dan 50 euro per megawattuur, aldus The New York Times.

Hernieuwbare energie

Verschillende andere Europese landen, waaronder België, Frankrijk en Nederland, hebben de afgelopen jaren negatieve energieprijzen gekend, maar in Duitsland komt het fenomeen het vaakst voor.

In de eerste helft van 2017 slaagde Duitsland erin het aandeel van geproduceerde vermogen door hernieuwbare energie op te trekken tot 35 procent. Volgens persagentschap Reuters was dit in 2016 nog 33 procent. Op sommige dagen haalt Duitsland 85 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.