Duitsland beschouwt Antwerpen niet langer als risicogebied, wél heel Spanje jv

02 september 2020

20u03

Bron: DPA/BELGA 4 Duitsland beschouwt de provincie Antwerpen niet langer als een risicogebied voor het coronavirus . Brussel blijft wel nog op de lijst van risicogebieden van het Robert Koch-instituut staan. Dat heeft nu ook heel Spanje als risicogebied ingekleurd.

De provincie Antwerpen werd vanavond van de lijst van risicogebieden geschrapt. Antwerpen was begin augustus uitgeroepen tot risicogebied, na een forse stijging van het aantal coronabesmettingen in de provincie. Er werd toen ook een reiswaarschuwing uitgevaardigd. Die werd meteen ook ingetrokken.

Wie Duitsland inreist en in de veertien dagen daarvoor in risicogebied is geweest, moet verplicht in quarantaine, tenzij hij of zij een negatieve test kan voorleggen.

Buitenlandse Zaken vroeg eerder deze week nog aan Duitsland en ook Nederland om de verplichte quarantainemaatregel voor de provincie Antwerpen te herbekijken.

Ook Canarische Eilanden

Wegens de toename van het aantal coronabesmettingen heeft de Duitse regering ook de Canarische Eilanden en daarmee heel Spanje als risicogebied ingekleurd.

Spanje is een populaire bestemming bij Duitse toeristen, waardoor zijn toeristische industrie erg afhankelijk is van het geld dat de Duitsers er spenderen. De maatregel zal wellicht talrijke Duitse touroperators treffen, want het nieuwe schooljaar is in veel Duitse staten nog niet begonnen, dus zijn heel wat gezinnen mogelijk nog niet teruggekeerd van vakantie.