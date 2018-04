Duitsland belooft 1 miljard euro vrij te maken voor Syrische bevolking Redactie

25 april 2018

08u59

Bron: dpa 0 Duitsland gaat 1 miljard euro uittrekken om de Syrische burgers en de vluchtelingen in de buurlanden van Syrië te helpen. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, beloofd bij zijn aankomst op de internationale Syriëconferentie in Brussel.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn kan daar in het najaar, wanneer een nieuwe federale begroting wordt opgemaakt, nog eens 300 miljoen euro bijkomen. Duitsland had sinds de start van de Syrische burgeroorlog al 4,5 miljard euro aan hulpmiddelen vrijgemaakt voor de lokale bevolking.

"De eerste prioriteit moet de bescherming van de burgerbevolking zijn", zo verklaarde Maas. Hij stelde ook dat zijn land "nadrukkelijk" de inspanningen steunt om het proces weer op te starten dat moet leiden tot een politieke oplossing voor het Syrische conflict.

Vertegenwoordigers van meer dan 85 landen en organisaties nemen sinds dinsdag in Brussel deel aan een tweedaagse conferentie, die oog heeft voor de dertien miljoen mensen in Syrië die nood hebben aan humanitaire hulp en de meer dan vijf miljoen Syriërs die naar het buitenland zijn gevlucht. België heeft dinsdag al aangekondigd dat het dit jaar 26 miljoen euro zal uittrekken voor Syrië.