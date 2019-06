Duitsland bekritiseert “criminalisering” van reddingsacties op zee door Italië LH

29 juni 2019

20u13

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, heeft Italië gewaarschuwd voor het "criminaliseren" van organisaties die migranten redden op de Middellandse Zee. Hij reageert daarmee op de arrestatie van Carola Rackete, de kapitein van de Sea-Watch 3, die vandaag is opgepakt en tot tien jaar cel zou riskeren.

Rackete werd gearresteerd toen het schip van de Duitse ngo Sea-Watch ondanks een verbod van de Italiaanse autoriteiten aanmeerde op het eiland Lampedusa. De Sea-Watch 3 had veertig migranten aan boord, die ruim twee weken geleden werden opgepikt voor de Afrikaanse kust.



De zaak dreigt nu spanningen tussen Rome en Berlijn te veroorzaken. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft op Twitter forse kritiek geuit op het Italiaanse beleid. "Mensenlevens redden is een humanitaire verplichting. Reddingsacties op zee mogen nooit gecriminaliseerd worden. Het is aan het Italiaanse gerecht om snel duidelijkheid te brengen over de beschuldigingen."



Maas kreeg later ook steun van zijn Luxemburgse ambtgenoot Jean Asselborn. In een open brief aan de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Enzo Moavero Milanesi, riep hij op tot de vrijlating van de 31-jarige kapitein.

Huisarrest

Volgens het Italiaanse persbureau Ansa riskeert Carola Rackete drie tot tien jaar cel omdat ze tegen een oorlogsschip weerstand bood of geweld gebruikte. Het parket van Agrigento plaatste haar onder huisarrest. Het schip van de Duitse hulporganisatie is ook in beslag genomen.



Wat er met de veertig migranten zal gebeuren, is nog onduidelijk. Vijf Europese landen - Frankrijk, Duitsland, Portugal, Luxemburg en Finland - hebben zich wel al bereid verklaard om migranten op te nemen.