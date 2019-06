Duitsland beëindigt deelname aan marine-operatie Sophia bvb

05 juni 2019

17u25

De Duitse regering maakt tegen 30 juni een einde aan haar betrokkenheid bij de marine-operatie Sophia van de Europese Unie (EU), die als gevolg van de vluchtelingencrisis was begonnen.

Na de terugtrekking van marineschepen zal ook het personeel in het hoofdkwartier in Rome stoppen met werken, klinkt het vandaag in een briefing van de Bondsdag. De Duitse betrokkenheid wordt voorlopig opgeschort. Formeel gezien is er geen nieuw mandaat voor de missie, die door het voortdurende geschil rond de verspreiding vanop zee opgepikte bootvluchtelingen werd overschaduwd.

Duitsland had in januari aangekondigd dat het door de onopgeloste ruzie over de opvang van migranten in Europese landen tot nader order geen nieuwe schepen voor Operatie Sophia zal ter beschikking stellen. De federale regering zal haar betrokkenheid opnieuw overwegen indien de voorwaarden voor een volledige uitvoering van de kerntaken van de operatie opnieuw worden ingevuld.



De EU lanceerde Operatie Sophia in 2015 om de migratie uit Libië terug te dringen door de mensensmokkel te bestrijden. De deelnemende schepen en luchtmacht zouden informatie verzamelen over de routes en werkmethoden van mensensmokkelaars. In de praktijk kwam het er vooral op neer dat vluchtelingen werden gered van niet zeewaardige of zinkende boten, zonder dat de EU-landen een verspreiding van de opgeviste mensen hadden afgesproken. Het hoofdkwartier van Sophia, onder het bevel van Italië, had onlangs operationele gebieden ver van de routes van vluchtelingen of smokkelaars aan de Duitse marine toegewezen. De bemanningen bleven echter zo goed als werkloos.