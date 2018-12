Duitsland beducht voor kerstmarktschutter, anti-terreureenheden bewaken grens met Frankrijk Franse terrorist mogelijk naar Duitsland gevlucht Karen Van Eyken

12 december 2018

18u00

Bron: Bild, Belga 4 De terrorist die dood en vernieling zaaide in het centrum van Straatsburg, zal mogelijk proberen om naar Duitsland te vluchten. De Franse veiligheidsdiensten sluiten evenwel niet uit dat hij daar al is in geslaagd, zo vernam de Duitse krant Bild. De Frans-Duitse grens is inmiddels een versterkte burcht. Automobilisten moeten rekening houden met lange wachttijden.

Cherif Chekatt (29) opende gisteravond het vuur en doodde twee mensen nabij de populaire kerstmarkt in Straatsburg. Vervolgens wist hij te ontkomen. Honderden agenten houden in Frankrijk een klopjacht naar de voortvluchtige terrorist. Vooral in het grensgebied met Duitsland wordt naarstig gezocht.

“Het is niet zeker of de dader nog in Frankrijk is”, verklaarde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner eerder al. Daarop kregen de Duitse autoriteiten volgens Bild vanmorgen een onrustwekkend telefoontje uit Frankrijk. Terrorist Cherif Chekatt (29) zou op weg kunnen zijn naar Duitsland. De kerstmarktschutter vertoefde immers geruime tijd bij onze oosterburen.

Hij hield zich toen voornamelijk op in Mainz, Frankfurt en Konstanz. Uiteindelijk belandde de man in de gevangenis voor enkele inbraken en zware mishandeling. Vervolgens werd hij in 2017 na een jaar celstraf uitgeleverd aan Frankrijk. Mogelijk beschikt hij in Duitsland over contactadressen waar hij zich kan schuilhouden.

Kogelvrije vesten en machinepistolen

Nadat Frankrijk de grensovergangen nauwgezet ging bewaken, heeft ook Duitsland er gisteravond anti-terreureenheden geposteerd. Dat is onder meer het geval in Kehl, Iffezheim, Breisach en Rheinau. Ook de voetgangers- en fietsersbrug over de Rijn die Straatsburg en Kehl met mekaar verbindt, wordt gecontroleerd.

De anti-terreureenheden zijn uitgerust met kogelvrije vesten en machinepistolen want een vuurgevecht met de voortvluchtige terrorist valt niet uit te sluiten.

In Frankrijk werd het dreigingsniveau na de schietpartij in Straatsburg, waarbij de kerstmarkt werd geëvacueerd, meteen verhoogd. Het OCAD, dat de dreigingsanalyse maakt in België, ziet geen link met ons land. De dader was niet bekend bij onze diensten. In de databanken is er geen spoor van hem terug te vinden, zei minister Geens. Hij legde uit dat momenteel actief wordt gescreend aan beide zijden van de Frans-Belgische grens, al is het niet honderd procent zeker dat de dader met de auto is gevlucht. Volgens Geens is er geen enkele indicatie dat ons land zou worden geviseerd.

Belgische kerstmarkten

Brussels burgemeester Philippe Close heeft vandaag samen met de korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene echter wel beslist om extra politiediensten in te zetten op het eindejaarsevenement Winterpret en de Brusselse kerstmarkt. De overige maatregelen, zoals het plaatsen van betonblokken en ramhekken zijn nog altijd van kracht in de hoofdstad, net zoals dat het geval was bij een hoger dreigingsniveau. In Leuven en Hasselt blijft alles bij het oude.

In Hasselt worden geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Voor Winterland werden al betonblokken geplaatst, terwijl de politie ook van camera’s in het centrum gebruikmaakt. Wel worden de aanwezige ploegen gevraagd om extra oplettend te zijn.

“In vergelijking met vroeger hebben we wel voor het eerst een camerabewakingssysteem geïnstalleerd dat verdachte personen kan monitoren”, zegt Leuvens coördinator Dirk Pinte, die wel meldt dat met de Leuvense politie een verhoogde waakzaamheid is afgesproken.

