Duitsland arresteert vijf mannen met vermoedelijke plannen voor aanslag

15 april 2020

13u32

Bron: Belga 1 Duitse onderzoekers hebben vijf mannen uit Tadzjikistan gearresteerd die verdacht worden van het plannen van terroristische aanslagen op een Amerikaanse luchtmachtbasis en op een individu. Dat hebben de federale aanklagers woensdag gezegd.

Vier mannen werden woensdagochtend aangehouden in de westelijke staat Noordrijn-Westfalen. De vijfde zit al vast sinds hij in maart vorig jaar werd aangehouden. Ze zijn allemaal tussen 24 en 32 jaar oud.

De onderzoekers denken dat de vijf aanslagen planden in naam van Islamitische Staat (IS), na instructies te hebben ontvangen van IS-leiders in Syrië en Afghanistan. "Op hun bevel hebben ze samen een zogenoemde cel opgezet in Duitsland", zeiden de aanklagers.

Toen ze zich in januari 2019 bij IS voegden wilden ze naar Tadzjikistan gaan om daar een "heilige oorlog" tegen de regering te voeren, maar ze veranderden hun plannen.

Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland

Volgens de onderzoekers hielden ze een niet nader genoemde Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland in de gaten, en wilden ze ook een man die kritisch is voor de islam vermoorden.

De aanslagen waren niet voor meteen, maar de mannen hadden wel al vuurwapens gekocht, en onderdelen besteld via internet om een bom te maken. De vijf moeten woensdag voor de rechter in Karlsruhe verschijnen, die dan zal beslissen of ze aangehouden blijven.

