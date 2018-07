Duitsland akkoord met uitlevering Catalaanse ex-minister-president, maar verwerpt beschuldiging rebellie Puigdemont gaat in beroep TT TTR KVE

12 juli 2018

11u18

Bron: La Vanguardia, El Pais, Belga 7 Het gerecht van de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein heeft beslist dat de Catalaanse ex-minister-president Carles Puigdemont enkel aan Spanje uitgeleverd mag worden voor het misbruik van overheidsgeld. De beschuldiging van rebellie wordt van tafel geveegd. Dat betekent dat Puigdemont ook in Spanje niet voor rebellie vervolgd kan worden. Puigdemont kondigde meteen aan in beroep te gaan.

Spanje wil Puigdemont vooral berechten voor de beschuldiging van rebellie omdat hij vorig najaar een onafhankelijkheidsreferendum liet doorgaan in Catalonië. Op die beschuldiging staan de hoogste straffen, tot 30 jaar cel. Maar de Duitse rechter gaat daar dus niet op in. Enkel de beschuldiging van overheidsgeld, een kleiner misdrijf, blijft overeind.



Als Puigdemont effectief wordt uitgeleverd, betekent dat dat hij in Spanje ook niet voor rebellie kan worden vervolgd.

"Geen hoogverraad volgens Duitse wet"

Volgens de Duitse rechter heeft Puigdemont bij het laten doorgaan van het onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober vorig jaar niet in die mate geweld gebruikt dat er van 'rebellie' sprake kan zijn. "De beschuldigingen tegen Puigdemont staan niet gelijk aan het misdrijf van hoogverraad en verstoring van de openbare orde volgens de Duitse wet", schrijft de rechtbank in haar oordeel.

"Puigdemont wilde enkel het referendum laten doorgaan", vervolgen de rechters. "Hij was niet de aanstichter van het geweld."

Wel wordt dus ingegaan op de beschuldiging van misbruik van overheidsgeld. Voor het referendum werd volgens het Spaanse gerecht 1,6 miljoen euro uitgegeven.

Beroep

De rechters verwierpen wel het argument van Puigdemont, die had aangehaald slachtoffer te zijn van een politieke vervolging en dat zijn uitlevering daarom afgewezen moest worden. "Het is absurd de Spaanse staat hiervan te beschuldigen", aldus de rechtbank. "Spanje is lid van de juridische ruimte van de Europese Unie."

Voorlopig worden er tegen Puigdemont geen maatregelen genomen, hij kan voorlopig in vrijheid blijven in Duitsland. De procureur-generaal van Sleeswijk-Holstein moet ook nog instemmen met de uitlevering. Die instemming komt er, volgens een woordvoerster van de procureur-generaal, "spoedig".

Puigdemont gaat ook in beroep tegen zijn uitlevering, zegt zijn advocaat Paul Bekaert. Volgens Bekaert moet het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe over drie maanden een uitspraak doen, en blijft Puigdemont tot dan op vrije voeten in Duitsland.

Bovendien bestaat de kans dat het Spaanse gerecht het aanhoudingsbevel laat vallen omdat het niet akkoord gaat met het Duitse gerecht. Puigdemont en al degenen die betrokken zijn bij de mislukte poging om Catalonië af te scheuren van Spanje, "moeten door de Spaanse rechtbanken worden beoordeeld", zegt de Spaanse premier Pedro Sanchez alvast.

Sanchez legde een verklaring af tijdens een persconferentie op de NAVO-top in Brussel, kort nadat de Duitse Justitie een beslissing had genomen over het lot van Puigdemont. "We geven geen commentaar op beslissingen van rechtbanken, we respecteren hen (...) of het nu in Spanje, België, Duitsland of elders is, " verklaarde Pedro Sanchez aan journalisten op het hoofdkantoor van de Noord-Atlantische Verdragsalliantie in Brussel.

"Wat belangrijk is voor de Spaanse rechtspraak, is dat de mensen die betrokken zijn bij de gebeurtenissen in het najaar van 2017 moeten worden beoordeeld door de Spaanse rechtbanken, " voegde hij eraan toe.

"De belangrijkste leugen van de staat ontmaskerd"

Puigdemont heeft intussen via Twitter gereageerd op het besluit van de Duitse rechtbank. Hij is vooral tevreden dat de aanklacht voor rebellie niet wordt weerhouden. "We hebben de belangrijkste leugen van de staat ontmaskerd. Het Duitse gerecht ontkent dat het referendum op 1 oktober rebellie was", schrijft hij.

Hij verwijst ook naar de Catalaanse separatisten die sindsdien in de cel zitten. "Elke minuut die onze collega's in de gevangenis moeten verblijven, is een minuut van schaamte en onrecht. We zullen vechten tot het einde, en we zullen winnen!".

Hem derrotat la principal mentida sostinguda per l'Estat. La justícia alemanya nega que el referèndum del 1 d'octubre fos rebel·lió. Cada minut que passen els nostres companys a la presó és un minut de vergonya i injustícia. Lluitarem fins al final, i guanyarem! Carles Puigdemont 🎗(@ KRLS) link

"Geweldig nieuws"

Ook de huidige Catalaanse minister-president, Quim Torra, reageerde op Twitter verheugd. "Geweldig nieuws! Zeer tevreden voor minister-president Carles Puigdemont. Dit toont nog maar eens de misleidingen en leugens aan van een rechtszaak die nooit had mogen starten. Het zal in Europa zijn dat we zullen winnen."

Puigdemont verblijft sinds eind maart in Berlijn nadat hij tijdens een doorreis door het land werd opgepakt. Hij was toen onderweg van een lezing in Finland naar ons land, waar hij sinds eind vorig jaar ondergedoken leefde voor het Spaanse gerecht.

Spanje vaardigde vorig najaar een Europees aanhoudingsbevel tegen Puigdemont uit. In het bevel was sprake van vijf misdrijven: ambtsverzaking, ongehoorzaamheid, rebellie, opruiing en corruptie. Het aanhoudingsbevel werd ingetrokken in december, in maart volgde een tweede bevel, dit keer enkel voor de aanklachten misbruik van overheidsgeld en rebellie.

Una gran notícia! Molt content pel president @krls i perquè es demostra un cop més els enganys i mentides d’una causa judicial que mai no s’hauria d’haver iniciat. Serà a Europa on guanyarem. https://t.co/ES9Lo1mKnE Quim Torra i Pla(@ QuimTorraiPla) link

"Overwinning voor het Catalaanse volk"

Dat het Duitse gerecht beslist heeft om Puigdemont over te leveren aan Spanje, is goed nieuws. Dat zegt N-VA-Kamerlid Peter Luykx, die "het tij ziet keren in het voordeel van de Catalaanse autonomisten".

"Wat wij in deze uitspraak zien, is een overwinning voor het Catalaanse volk en een hart onder de riem van haar vervolgde leiders", zegt Kamerlid Peter Luykx. "Voor het eerst doet een rechtbank binnen de EU uitspraak over de aanklacht en het antwoord is voor de Catalanen goed nieuws: de beschuldigingen aan het adres van Puigdemont staan niet gelijk aan hoogverraad en de rechter bevestigde dat Puigdemont enkel een referendum wilde houden, niet dat hij de aanstoker van geweld was."