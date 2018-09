Duitsers zijn banger voor Trump dan voor terroristen Chris van Mersbergen

06 september 2018

22u24

Bron: AD 1 Donald Trump is de grootste angstgegner van het Duitse volk. Uit onderzoek blijkt 69 procent bang wordt van van de Amerikaanse president. Trump maakt de wereld volgens de Duitsers gevaarlijker met zijn politieke daden .

Daarmee hebben onze oosterburen meer angst voor Trump dan voor bijvoorbeeld overbelasting van de verzorgingsstaat door de grote toestroom van vluchtelingen (63 procent) of voor terreuraanslagen (59 procent).

Vorig jaar gaf 71 procent van de ondervraagden nog aan bang te zijn voor terreur. Dat percentage is volgens de onderzoekers gedaald omdat er de laatste tijd in Duitsland geen grote aanslagen zijn geweest. (Lees verder onder de foto.)

Al sinds 1992

De studie 'De angsten van de Duitsers' wordt al sinds 1992 uitgevoerd in opdracht van een grote verzekeraar en is voor veel wetenschappers een belangrijke graadmeter voor de stand van het land. "Nog nooit was de uitkomst zo politiek", zegt Manfred Schmidt, politicoloog aan de universiteit van Heidelberg in Duitse media.

Tegenover de 'Frankfurter Allgemeine' noemt hij de grote zorgen over Trump terecht. "Trumps rabiate America First-politiek, zijn agressie tegen internationale verdragen en de niet minder agressieve handels- en veiligheidspolitiek richting bondgenoten bezorgen de meerderheid van de bevolking schrik", zegt Schmidt.

Specifiek Duitsland

Dat Trump ook nog eens met regelmaat specifiek uithaalde naar Duitsland, heeft volgens Schmidt dat effect versterkt. Overigens werd in het onderzoek voor het eerst in ruim 25 jaar specifiek naar de Amerikaanse politiek gevraagd.

Andere wereldleiders zoals de Russische president Vladimir Poetin of zijn Turkse ambtsgenoot Recep Erdogan werden in het onderzoek niet specifiek benoemd. De score van 69 procent is daarentegen een van de hoogste die ooit in de studie gemeten is.