Duitsers plannen nieuwe Love Parade, elf jaar na dodelijke catastrofe Caspar Naber

03 maart 2020

22u10

Bron: AD.nl 2 Elf jaar na het Love Parade-drama met 21 doden in het Duitse Duisburg staat er een nieuwe Love Parade gepland. Het technofeest vindt op 10 juli 2021 plaats in Berlijn. Als alles tenminste volgens plan verloopt en de organisatie minstens 1,5 miljoen euro bij elkaar krijgt via crowdfunding.

Organisator Rave The Planet maakte het nieuws vandaag bekend. “Alles is voorbereid. Nu hangt het ervan af of de mensen de parade willen”, verklaarde een woordvoerster tegenover Duitse media. De non-profitorganisatie hoopt tegen het einde van het jaar minstens 1,5 miljoen euro te hebben ingezameld zodat de nieuwe Love Parade kan plaatsvinden. Tot nu toe is er al ruim een half miljoen euro opgehaald.



Donateurs kunnen voor vijf euro een Rave-figuurtje kopen, variërend van Rave Hearts, Loving Lucy, Trance Gender en Gabba Luke tot Tech Mum en Power Paul. De poppetjes komen op een 50 meter lang schaalmodel van de Straße des 17. Juni te staan, de traditionele mijl van de Love Parade in Berlijn. Het technofeest beleefde in 1989 zijn eerste editie en had toen zo'n 150 deelnemers. Ze dansten op de Kurfürstendamm onder het motto ‘Peace, joy, pancakes’. In de loop der jaren groeide het uit tot een event met miljoenen deelnemers uit de hele wereld.



De tragedie tijdens de elfde editie in de stad Duisburg, waar op 24 juli 2010 maar liefst 21 doden en 600 gewonden vielen toen honderden bezoekers in de verdrukking kwamen bij de ingang, betekende het einde van het mega-event. De meeste doden vielen door verstikking. Tien vrouwen en elf mannen stierven ter plekke of later in een ziekenhuis. Onder hen de 22-jarige Nederlander Jan Willem van Helsdingen uit Hasselt bij Zwolle.

Rechtszaak

Na jarenlang juridisch getouwtrek begon eind 2017 de rechtszaak tegen tien beschuldigden. Het ging om vier leidinggevenden van organisator Lopavent en zes ambtenaren van de stad Duisburg. Ze werden aangeklaagd wegens dood door schuld en verwijtbaar letsel, veroorzaakt door ernstige planningsfouten. Tegen de stadsambtenaren en één Lopavent-medewerker werd de vervolging in februari 2019 gestaakt wegens moeilijk te bepalen individuele schuld.

Tegen de overige drie organisatoren wilde de rechtbank de zaak ook seponeren, mits ze elk een boete van 10.000 euro zouden betalen. Dat weigerden de drie organisatoren, die hopen op vrijspraak. Het proces loopt nog steeds en zou in augustus 2020 afgehandeld kunnen zijn.

