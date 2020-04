Duitsers opnieuw de straat op tegen coronabeperkingen mvdb Bron: ANP

25 april 2020

22u17 0 In verschillende steden zijn Duitsers de straat opgegaan om te demonstreren tegen de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Onder meer in Berlijn en Stuttgart kwamen net als de afgelopen weken honderden mensen bijeen die onder andere vinden dat hun grondrechten als burger door de beperkingen worden geschonden.

Het stadsbestuur van Stuttgart had eerder verklaard dat de demonstratie onder de coronabeperkingen viel en niet mocht worden gehouden. Omdat er geen officieel besluit was genomen, werd de stad echter door het federaal constitutioneel hof teruggefloten. Uiteindelijk waren er zaterdag tussen de 350 en 500 deelnemers.



In Berlijn arresteerde de politie enkele deelnemers aan een demonstratie die ondanks een verbod toch werd gehouden. Volgens Duitse media kwamen ongeveer duizend mensen naar het Rosa Luxemburgplein. Ze stonden soms dicht op elkaar. Na enkele uren verspreidden de mensen zich.



De politie zette bijna tweehonderd mensen in om de demonstratie in goede banen te leiden. Er werden straten afgezet om te voorkomen dat het te druk werd op het plein en het publiek werd opgeroepen weg te gaan.



Het was de vierde zaterdag op rij dat bij het volkspodium op het plein werd gedemonstreerd. De actie met deelnemers met verschillende politieke achtergronden, was niet officieel aangemeld en was daarmee illegaal. In Berlijn mogen alleen demonstraties met toestemming en met maximaal twintig deelnemers worden gehouden.

