Duitsers moeten komende jaren geen spoorstaking vrezen bvb

04 januari 2019

14u16

Bron: Belga 0 De gebruikers van het spoor in Duitsland kunnen op beide oren slapen. Door een sociaal akkoord moeten ze tot 2021 geen schrik hebben voor afgeschafte treinen als gevolg van stakingen.

Deutsche Bahn maakte vandaag bekend een loonakkoord te hebben gesloten met vakbond GDL, die 36.000 treinbestuurders vertegenwoordigt. Het akkoord voorziet 6,1 procent meer loon: 3,5 procent vanaf juli dit jaar en nog eens 2,6 procent vanaf juli volgend jaar. In februari hebben ze ook recht op een eenmalige premie van 1.000 euro. Vanaf 2020 komen er ook hogere vergoedingen voor wie werkt op zon- en feestdagen en voor nachtwerk.

En: de treinbestuurders hebben ook afgedwongen dat ze buiten hun werkuren geen mails meer hoeven te lezen of bereikbaar moeten zijn via gsm. "We hebben een vlijmscherpe scheiding tussen werk en privé bereikt", zegt GDL-onderhandelaar Claus Weselsky. De scheiding zal worden vastgelegd in het loonakkoord.

Eerder al sloot Deutsche Bahn een vergelijkbaar akkoord met een andere, grotere, vakbond die het grootste deel van de 160.000 werknemers van de spoorwegen vertegenwoordigt.

Beide akkoorden gelden tot februari 2021 en garanderen sociale vrede tot die periode. "Goed nieuws voor de klanten, het personeel en de bedrijven", aldus Deutsche Bahn-personeelsdirecteur Martin Seiler.