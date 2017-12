Duitsers meer beducht voor Trump dan voor Noord-Korea, Rusland of Turkije LB

Bron: Reuters 0 AFP Donald Trump en Angela Merkel tijdens de G20 in Hamburg, in juli van dit jaar. Duitsers zien de Amerikaanse president Donald Trump als een groter probleem voor de Duitse buitenlandpolitiek dan de autoritaire leiders van Noord-Korea, Rusland of Turkije. Dat blijkt uit een peiling van de Körber Stiftung.

Bovenaan de lijst van bezorgdheden omtrent buitenlands beleid staan de vluchtelingen: 26% van de bevraagden maakt zich zorgen over het Duitse vermogen om de instroom van asielzoekers het hoofd te bieden. Op de tweede plaats komen de relaties met Trump en de Verenigde Staten: 19 procent omschrijft dit als een belangrijk probleem, gevolgd door Turkije (17%), Noord-Korea (10%) en Rusland (8%).

Sinds hij in januari president werd, heeft Trump de Duitsers tegen de haren gestreken door zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs, door zijn weigering een internationale overeenkomst omtrent het Iraanse nucleaire programma te bekrachtigen en door zijn kritiek op het Duitse handelsoverschot en op de bijdragen die Duitsland levert aan de NAVO.

Beleid van terughoudendheid

Een en ander zette Duits bondskanselier Angela Merkel er toe aan eerder dit jaar te stellen dat Berlijn in de toekomst wellicht niet meer op de VS zal kunnen rekenen. Ze drong er bij Europa ook op aan het lot in eigen handen te nemen.

In de peiling, die in oktober werd gehouden onder 1.005 stemgerechtigde Duitsers, omschrijft 56% van de Duitsers de relatie met de VS als slecht tot zeer slecht.

Ondanks Merkels intenties, toont de peiling diepgeworteld ongenoegen over de meer actieve rol die Duitsland is gaan spelen in internationale crisissen. Meer dan de helft van de bevraagden (52%) stelt dat het land moet terugkeren naar het beleid van terughoudendheid dat het sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog aanhield.

