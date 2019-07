Duitser veroorzaakt 10 kilometer file op autosnelweg nadat hij... zonder brandstof valt LH

14 juli 2019

20u57

Bron: Belga 0 Een ongelukkige Duitse automobilist heeft een file van 10 kilometer veroorzaakt op de A4 nadat hij zonder brandstof viel. De man duwde zijn wagen dan maar over de weg, maar omdat de andere rijstrook afgesloten was voor werken moesten honderden automobilisten in slakkentempo achter hem aanrijden. Dat leidde al gauw tot meer dan een uur file.

De 43-jarige man raakte deze middag zonder brandstof op de A4 tussen Dresden en Goerlitz. De bestuurder zag geen andere oplossing dan zijn auto eigenhandig voort te duwen, maar omdat er op de andere rijstrook werken aan de gang moesten de andere bestuurders noodgedwongen achter de pechvogel blijven.



De man raakte uiteindelijk uitgeput, waardoor het verkeer op het stuk A4 helemaal tot stilstand kwam. Het was er al gauw langer dan een uur aanschuiven. De file was zowat tien kilometer lang.



Uiteindelijk kon een passagier van de wagen een lift krijgen naar een nabijgelegen tankstation. Daarna was het volgens de politie nog een uur wachten vooraleer de file helemaal opgelost was.