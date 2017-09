Duitser verdrinkt tijdens huwelijksreis op Seychellen

thinkstock Luchtfoto van het eiland La Digue.

Een Duitser is tijdens zijn wittebroodsweken op de Seychellen in de Indische Oceaan verdronken. De echtgenote van het 49-jarige slachtoffer had de politie van het bij toeristen populaire eiland La Digue te hulp geroepen toen ze haar kersverse man vanop het strand zag worstelen met de stroming. Hij kon niet gered worden.