Duitser verdacht van bekrassen 642 auto's KVE

08 januari 2020

14u16

Bron: ANP 0 Een 26-jarige Duitser is voor de rechter verschenen omdat hij zeker 642 auto's zou hebben bekrast. De totale schade bedraagt 930.000 euro, meldt de Duitse rechtbank. De man wordt ervan verdacht de auto's te hebben bekrast in de steden Schweinfurt, Würzburg en Veitshöchheim. Dat gebeurde in 2018 tussen februari en april.

De zoektocht naar de dader hield politieagenten wekenlang bezig. Er werd zelfs een speciale eenheid opgericht om de verantwoordelijke op te sporen. De 26-jarige man kon worden ingerekend nadat hij door iemand was betrapt. Agenten die ter plaatse kwamen vonden een schroevendraaier, waarmee de ruim zeshonderd auto's vermoedelijk zijn bekrast.

In eerste instantie dacht het Duitse Openbaar Ministerie dat de man zeker 1.700 auto's had bekrast. Die totale schade werd geschat op 2,3 miljoen euro. Uiteindelijk was er een gebrek aan bewijs, waardoor de man nu wordt verdacht van 642 gevallen.