Duitser strooit gif op broodjes van collega’s, speurders onderzoeken nu 21 verdachte overlijdens SVM

08 maart 2019

15u58

Bron: Belga 0 Een 57-jarige Duitser heeft zeker drie collega’s vergiftigd. Duitse onderzoekers vrezen echter dat hij veel vaker toegeslagen heeft. Daarom zullen nu de vroegtijdige overlijdens van 21 andere werknemers onder de loep genomen worden.

Klaus O. werd gisteren door de rechtbank in Bielefeld tot een levenslange celstraf veroordeeld. Hij vergiftigde collega's in een bedrijf in Schloss Holte-Stukenbrock door gif op hun broodjes en in hun drankjes te strooien.

Twee collega's liepen daardoor ernstige schade aan de nieren op. Een andere collega kreeg te maken met hersenschade en bevindt zich sindsdien in vegetatieve toestand. “Hij heeft levenslang gekregen omdat hij ernstige lichamelijke letsels toebracht, maar dat betekent niet dat de zaak afgesloten is”, deelde onderzoeksrechter Veit Walter mee.

Kanker en hartaanvallen

De verdere onderzoeken hebben betrekking op 21 werknemers die om het leven kwamen voor ze hun pensioenleeftijd bereikt hadden. Een ongewoon hoog aantal collega's van de verdachte stierf aan kanker of een hartaanval. "We zetten het onderzoek voort. Dit is maar een momentopname", verklaarde Walter.

Bewijzen van nieuwe misdaden en bijkomende veroordelingen kunnen nog een invloed hebben op de manier waarop Klaus O. behandeld wordt bij het uitzitten van zijn straf. Gevangenen die tot levenslang veroordeeld zijn, kunnen in Duitsland na vijftien jaar een voorwaardelijke invrijheidsstelling aanvragen. De rechtbank had wel al strikte beperkingen voor een mogelijke vrijlating opgelegd.