Duitser rijdt in op menigte, mogelijk racistische motieven SPS

01 januari 2019

14u40

Bron: ANP, Belga 1 In #Bottrop und #Essen hat gestern Nacht ein 50-Jähriger versucht Syrer und Afghanen mit seinem Auto umzufahren. 4 Menschen wurden verletzt.Die Polizei geht von einem fremdenfeindlichen Motiv des Fahrers aus. Der Mann aus #Essen wurde festgenommen. @RTLWEST pic.twitter.com/VeYEosYDiq Thomas Bosse(@ ThomasBosse) link Een automobilist is rond de jaarwisseling ingereden op een een groep voetgangers in het Duitse Bottrop (Noordrijn-Westfalen). Zeker vier mensen raakten gewond, van wie enkelen ernstig, melden de autoriteiten.

“De onderzoekers gaan uit van een doelgerichte aanval, die te wijten kan zijn aan de xenofobe ingesteldheid van de bestuurder”, aldus de politie in een persbericht. De Westfalenpost bericht dat zich onder de slachtoffers Syriërs en Afghanen bevinden. De 50-jarige automobilist zou kort na middernacht al hebben geprobeerd een andere voetganger aan te rijden, maar dat mislukte. Later reed de automobilist in de binnenstad in op de groep met de buitenlanders. Hij deed dat volgens getuigen met opzet, schrijft de krant.

De verdachte sloeg na de aanrijding op de vlucht. Hij reed naar Essen, waar hij zou hebben geprobeerd een mensenmenigte aan te rijden bij een bushalte. De politie kon hem kort daarop in de boeien slaan. De man deed daarbij ook xenofobische uitspraken, zeggen de autoriteiten. De bestuurder zou mogelijk psychische problemen hebben.

Meer over Noordrijn-Westfalen

Essen

Bottrop