Duitser moet 170.000 euro terugbetalen die op zijn rekening belandde en hij verbraste in casino’s AW

24 augustus 2020

19u45

Bron: Belga 1 Een Duitse rechtbank heeft maandag geoordeeld dat een man die verkeerdelijk 170.000 euro op zijn rekening kreeg gestort, die moet terugbetalen. De rechtbank in Hannover voegde eraan toe dat de man zijn eigen rechtszaak niet bepaald vooruit heeft geholpen door het grootste deel van dat geld op heel korte tijd te verspillen.

Het geld kwam in de zomer van vorig jaar op zijn rekening terecht. Op drie dagen tijd slaagde hij erin 92.000 euro uit te geven: bijna 20.000 euro in bordelen en 15.000 euro in casino's. Tijdens die driedaagse werd hij bovendien bestolen van 50.000 euro. De rechtbank oordeelde dat de man geweten moest hebben dat hij het geld vroeg of laat zou moeten terugbetalen.



De partner van de man werkte op de uitbetalingsafdeling van de bank. Volgens die bank was het die vrouw die de overschrijving in gang zette, en was die eigenlijk bedoeld voor een bouwlening van een klant.

