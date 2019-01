Duitser, met racistische motieven, rijdt in op groep voetgangers: “Hij had de intentie buitenlanders te doden” SPS bvb

01 januari 2019

14u40

Bron: ANP, Belga 12 Een automobilist is rond de jaarwisseling ingereden op voetgangers op drie verschillende locaties in het Duitse Bottrop (Noordrijn-Westfalen). Nadien vluchtte de man naar Essen waar hij opnieuw voetgangers aanreed. De Duitse autoriteiten hebben uiteindelijk vier plaatsen geïdentificeerd en vijf gewonden geteld

“De onderzoekers gaan uit van een doelgerichte aanval, die te wijten kan zijn aan de xenofobe ingesteldheid van de bestuurder”, aldus de politie in een persbericht. De Westfalenpost bericht dat zich onder de slachtoffers Syriërs en Afghanen bevinden. De 50-jarige automobilist zou kort na middernacht al hebben geprobeerd een andere voetganger aan te rijden, maar dat mislukte. Later reed de automobilist in de binnenstad in op de groep met de buitenlanders. Hij deed dat volgens getuigen met opzet, schrijft de krant.

Daarna begaf de vijftigjarige man zich naar het naburige Essen om een vierde keer te pogen op mensen te voet in te rijden, zo heeft minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul van Noord-Rijnland-Westfalen gezegd. In Essen raakte één iemand licht gewond. De politie kon hem kort daarop in de boeien slaan. De bestuurder zou mogelijk psychische problemen hebben. “De autoriteiten menen dat het om een gerichte aanval gaat, vanuit vreemdelingenhaat van de bestuurder”, zeggen het parket van Essen en de politie van Münster. De Duitser “had duidelijk de intentie buitenlanders te doden”, beaamde Reul.

Een 46-jarige vrouw vecht voor haar leven, onder de slachtoffers is er ook een kind.