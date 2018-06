Duitser lijkt op pedofiel uit tv-reportage: woeste menigte probeert hem te lynchen in zijn huis

14 juni 2018

Een vijftigjarige inwoner van Bremen, in het noorden van Duitsland, is dinsdag bij hem thuis in elkaar geslagen door een groep mannen die dachten ze hem herkend hadden in een televisiereportage over een vermeende pedofiel. Hij raakte zwaargewond, zo heeft de politie gemeld, die nog op zoek is naar de daders.