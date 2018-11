Duitser krijgt levenslang voor 20 jaar oude ‘plakbandmoord’ op 8-jarig meisje Redactie

19 november 2018

14u43

Bron: AD.nl 0 Een rechtbank in Duitsland heeft bijna 20 jaar na de gewelddadige dood van een 8-jarige meisje een man veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

De nu 42-jarige Rick J. heeft volgens de rechters het meisje Johanna Bohnacker in september 1999 in de deelstaat Hessen ontvoerd en geprobeerd haar te verkrachten. Haar lichaam werd in april 2000, ruim een half jaar na haar dood, in een bos gevonden.



Volgens de rechtbank in Giessen heeft de man Johanna ‘zonder enige twijfel’ overmeesterd, verdoofd en opgesloten in zijn kofferbak. De Duitser had het hoofd van het kind met vijftien meter plakband omwikkeld, waardoor het een ‘moordwapen’ werd en tot haar dood leidde.

Vingerafdruk op tape

Jarenlang heeft de politie tevergeefs gezocht naar concrete aanwijzingen. Een belangrijk spoor was een gedeeltelijke vingerafdruk op de strook plakband. In 2016 hield de politie een verdachte aan in een misbruikzaak. De man was door passanten gezien met een 14-jarige in een maisveld.



De recherche zag parallellen met de zaak Johanna, waarna een match met de vingerafdruk volgde. J. werd in oktober 2017 door de politie aangehouden. Gezien de ernst van de daad is een mogelijk vervroegde vrijlating van J. uitgesloten.

