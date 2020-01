Duitser is eerste patiënt in Europa die besmet werd zonder zelf naar China te reizen SVM

28 januari 2020

11u50

De man die als eerste persoon in Duitsland besmet raakte met het coronavirus kreeg dat van een Chinese vrouw die een bezoek bracht aan zijn bedrijf. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten van de zuidelijke deelstaat Beieren vandaag meegedeeld.

De besmette man is 33 jaar oud en woonde bij zijn bedrijf Webasto een opleiding bij waaraan ook de 23-jarige Chinese vrouw deelnam. Zij kreeg voor haar reis naar Duitsland nog bezoek van haar ouders, die uit de getroffen Chinese regio Wuhan komen. Toen ze in Duitsland was, vertoonde de vrouw nog geen symptomen. Pas toen ze vorige week donderdag terugvloog naar Shanghai voelde ze zich ziek.

De toestand van de besmette man is naar verluidt stabiel. De Beierse gezondheidsautoriteiten testen momenteel een veertigtal mensen. Het gaat om collega’s en familieleden van de man, maar ook om kinderen van de kleuterschool van de kroost van de man.

Het geval in Duitsland is de eerste besmetting tussen mensen op Europese bodem. De andere gevallen die in Europa werden vastgesteld, liepen het virus op tijdens een reis naar China.

Webasto levert onderdelen aan autofabrikanten en heeft wereldwijd 13.400 medewerkers in vijftig vestigingen. De meeste daarvan bevinden zich in Duitsland, in China heeft het bedrijf twaalf vestigingen.

Holger Engelmann, de voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf, liet weten dat de gezondheid van hun medewerkers hun voornaamste prioriteit is. “We staan in nauw contact met de betrokken autoriteiten en brengen de collega’s regelmatig op de hoogte houden van de volgende stappen”, klinkt het in een verklaring. Hij beloofde ook “transparante en volledige communicatie”.

Nieuwe maatregel in Hongkong

In Hongkong worden vanaf donderdag de hogesnelheidstreinen en veerboten van en naar het vasteland van China opgeschort. Regeringsleidster Carrie Lam kondigde de maatregel aan tijdens een persconferentie waarop ze verscheen met een groen chirurgisch masker.

Daarnaast wordt het aantal vluchten vanuit China gehalveerd, worden verschillende grensovergangen gesloten en zullen de controles op koorts aan de overblijvende grensovergangen opgedreven worden. Hongkong zal ook geen toeristenvisa meer uitreiken voor individuele reizigers van het vasteland. Die zijn goed voor de helft van de bezoekers aan de semi-autonome regio.

De aangekondigde maatregelen komen er na intense druk van parlementsleden en medische vakbonden. Eentje dreigde zelfs met een staking als de grens niet gesloten zou worden.

Hongkong heeft acht bevestigde gevallen van het coronavirus. In China zijn meer dan 4.500 mensen besmet, 106 slachtoffers zijn al gestorven door het virus.