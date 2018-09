Duitser gedood in gevecht met Afghanen, verdachten opgepakt TT

09 september 2018

12u03

Bron: Bild, Die Welt 35 Bij een gevecht in de stad Köthen in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt is gisteravond een Duitser van 22 jaar oud overleden. Minstens twee verdachten, allebei Afghanen, zijn afgelopen nacht opgepakt.

Drie Afghanen zouden ruzie hebben gemaakt over een Duitse vrouw en de vraag welke van de drie de vader zou zijn van het kind waar ze zwanger van is. Twee jonge Duitsers zouden bij de ruzie zijn tussengekomen, maar de situatie escaleerde daarop nog meer. Een van de twee Duitsers raakte zwaargewond bij het gevecht dat daarop uitbrak en overleed later in het ziekenhuis aan een hersenbloeding.

Volgens de kranten Die Welt en Bild kreeg het slachtoffer in het ziekenhuis nog bezoek van zijn broer. Die zou een rechts-extremist zijn die al is veroordeeld voor geweldplegingen. De politie is een onderzoek gestart.

Afgelopen weken braken grote spanningen en rellen uit in de stad Chemnitz in dezelfde Duitse deelstaat, nadat een 35-jarige Duitser door twee migranten werd doodgestoken.