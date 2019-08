Duitser en Oostenrijker verdrinken tijdens canyoning in Italiaanse Alpen AW

03 augustus 2019

16u22

Bron: Belga 0 Twee mannen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen tijdens een canyoning-expeditie in de Italiaanse Alpen. Het gaat om een 48-jarige Duitser en een 41-jarige Oostenrijker. Dat melden de hulpdiensten van Lombardije zaterdag.

De trip vond plaats in een kloof in Valchiavenna, aan de Italiaans-Zwitserse grens. De slachtoffers maakten deel uit van een groep van zeven toeristen. De hulpdiensten schoten in actie nadat de groep niet was teruggekeerd naar hun hotel.



De hulpdiensten vonden vijf mensen buiten de kloof. Verder werd het ene man slachtoffer dood onder een waterval teruggevonden, hij zat verstrikt in touwen. De ander werd 300 meter stroomafwaarts aangetroffen.



Canyoning is een sport waarbij je al lopend, zwemmend, klimmend, glijdend, springend en abseilend een tocht maakt door een kloof (of ‘canyon’) waar meestal water doorheen stroomt.

Meer over Valchiavenna