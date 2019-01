Duitser die opzettelijk buitenlanders aanreed tijdens jaarwisseling, blijft in cel

02 januari 2019

De man die in de nacht van maandag op dinsdag op meerdere plaatsen bewust is ingereden op voetgangers in Duitsland, is in verdenking gesteld wegens verschillende pogingen tot moord en blijft in de cel. Dat hebben de gerechtelijke autoriteiten gemeld. Bij de vermoedelijke aanslag raakten acht mensen gewond.