Duitser die middelvinger opsteekt naar flitsagenten krijgt boete van 1.500 euro Erik Kouwenhoven

08 augustus 2020

10u16

Bron: AD 11 Een 26-jarige Duitser werd in april van dit jaar geflitst toen hij te snel langs een mobiele snelheidscontrole reed. Dat leverde hem een boete op van 20 euro. Voor het opsteken van zijn middelvinger naar de agenten kwam daar nog eens 1.500 euro bij.

De man werd geflitst met zijn BMW X5 in de Duitse plaats Kulmbach. De maximumsnelheid was daar 70 km/u, terwijl hij 81 km/u reed. De snelheidsovertreding was gering, maar toch kreeg de 26-jarige man een megaboete omdat hij zijn middelvinger opstak naar de agenten in de flitsauto.

De overheidsdienaars dienden daarom een aanklacht in wegens belediging tegen de jongeman. In plaats van een boete van slechts 20 euro voor het overschrijden van de snelheidslimiet met 11 km/u, legde de rechtbank van Kulmbach hem een boete op van 1.500 euro, plus een rijverbod van een maand.

De Duitser heeft zelfs nog geluk gehad. De boete voor het opsteken van een ‘Stinkefinger’, zoals het opsteken van een middelvinger in Duitsland wordt genoemd, kan oplopen tot 4.000 euro. In België leveren dergelijke beledigingen aan het adres van een politieagent doorgaans een GAS-boete op. Komt de zaak toch voor de rechtbank, dan kan een rechter een gevangenisstraf van acht dagen en een geldboete tot 800 euro opleggen voor smaad aan de politie.