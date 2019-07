Duitser bekent dat hij met wolfmasker op meisje (11) in bosjes sleurde en verkrachtte ADN

09 juli 2019

17u05

Bron: ANP 0 Een 42-jarige man heeft bekend dat hij vorige maand in München een meisje van 11 heeft verkracht terwijl hij een wolfsmasker droeg. Via zijn advocaat leverde hij een schriftelijke verklaring in. Het gerecht wilde verder geen details over de zaak geven.

Volgens de raadsman van de verdachte heeft hij de bekentenis ingeleverd om het meisje een intensieve ondervraging te besparen.

De man zou vorige maand het meisje de bosjes in hebben gesleurd. Daar rukte hij haar de kleren van het lijf en misbruikte haar. De politie kwam de verdachte op het spoor toen DNA dat op het meisje werd aangetroffen door een databank werd gehaald. De verdachte is eerder veroordeeld voor onder andere kindermisbruik.



Rechercheurs vonden vorige week het wolfsmasker in een afvalcontainer in de buurt van het woonhuis van de man. Die verblijft nu in een gesloten afdeling van een psychiatrische kliniek.