Duitser (27) die familie uitmoordde, belandt in psychiatrische kliniek: “Zwaar geestesgestoord en bezeten” Caspar Naber

11 juli 2020

11u13 0 De 27-jarige Duitser die eind januari zijn ouders, halfbroer en -zus alsook een oom en tante doodschot in Rot am See (Baden-Württemberg) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar. Hij zal zijn straf niet uitzitten in de gevangenis maar wordt voor onbepaalde tijd geplaatst in een psychiatrisch ziekenhuis, melden Duitse media.

“Een dergelijke daad kan alleen worden verklaard als die van een zwaar geestesgestoorde en gedeeltelijk bezeten verdachte”, zei de rechtbankvoorzitter vrijdag bij het voorlezen van het vonnis. S. verkeerde volgens hem vanaf het eerste schot in een ‘staat van woede’ en kon niet meer helder denken. “Hij had een absolute wil om te vernietigen”, tekende een verslaggever van de nieuwssite Südwest Presse Online op.

Zijn gedwongen opname in een psychiatrische kliniek is volgens de rechter niet zozeer bedoeld als therapie maar eerder als bescherming van de samenleving. “De verdachte blijft opgenomen zolang hij een bedreiging vormt voor de buitenwereld’’, aldus de rechtbankvoorzitter.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste donderdag levenslang tegen Adrian S. en plaatsing in een psychiatrische instelling. Dit laatste om vervroegde vrijlating te voorkomen. De twintiger vernietigde binnen een paar minuten zes mensenlevens en bracht de rest van de familie ‘eindeloos leed’, zei de aanklager.

S. , die zijn gruweldaad meteen na zijn arrestatie bekende, toonde in zijn slotwoord opnieuw berouw. “Het spijt me. Ik betreur wat ik heb gedaan.” Hij wil de tijd het liefst terugdraaien en zijn daden ongedaan maken. “Niemand hoeft bang voor mij te zijn’’, zei de twintiger. Hij wil naar eigen zeggen niemand meer kwaad doen, ook zijn twee neven niet wier levens hij spaarde.

Het drama vond op 24 januari omstreeks 12.45 uur plaats in een voormalig café in het 5.000 inwoners tellende Rot am See. De familie maakte er een restaurant van dat vorige zomer was verbouwd. Twee slachtoffers lagen binnen, vier voor de deur. De schutter belde zelf de politie. Die arresteerde hem negen minuten later. De slachtoffers waren tussen de 36 en 69 jaar oud.

Bijzetting urn oma

Een 68-jarige oom en een 64-jarige tante raakten zwaargewond. Een van hen verkeerde een tijd in levensgevaar. De schutter bedreigde twee neven van 12 en 14 jaar en dwong hen toe te kijken hoe hun familieleden werden doodgeschoten. De familie had volgens lokale media later die dag een afscheidsceremonie ter gelegenheid van de bijzetting van de urn van oma, de grootmoeder van S. aan moeders kant.

De twintiger had een wapenvergunning als sportschutter. Hij schoot met een halfautomatisch pistool, kaliber 9 millimeter. Volgens het OM beraamde hij de moord op zijn moeder en halfzus al geruime tijd geleden. Dit omdat ze hem mishandeld zouden hebben. Om deze reden werd S. lid van een schietvereniging en kocht hij het pistool. Hij vuurde er maar liefst 30 keer mee op zijn familieleden.