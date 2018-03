Duitse zwemleraar (33) misbruikte tientallen jonge meisjes Leon van Wijk

22 maart 2018

09u48

Bron: AD.nl 0 Een 33-jarige Duitse zwemleraar wordt ervan verdacht 40 zeer jonge meisjes te hebben misbruikt. Dat deed hij volgens de politie onder water, naast het zwembad of in kleedkamers. In enkele gevallen dreigde hij zijn slachtoffertjes, allemaal tussen de vier en acht jaar oud, te vermoorden als ze het door zouden vertellen.

De man uit deelstaat Baden-Württemberg werkte als zelfstandig ondernemer bij verschillende zwembaden in onder meer Rastatt, Baden-Baden en Achern. Tussen 2015 en 2017 vergreep hij zich daar volgens de politie 136 keer aan meisjes. Van 37 van de 40 slachtoffers is de identiteit bekend, zij zijn in het bijzijn van hun ouders verhoord.



De verdachte zou zijn daden meerdere malen hebben gefilmd met een onderwatercamera, schrijven Duitse media. Daarom wordt hij ook verdacht van het maken van kinderporno. De zwemleraar werd in september 2017 al opgepakt, toen dankzij klachten van ouders zes gevallen bekend waren. De politie stelde de ouders van al zijn leerlingen toen al op de hoogte van de verdenkingen.



De verdachte heeft alle aantijgingen meteen ontkend en houdt sindsdien zijn mond. Hij komt waarschijnlijk volgende maand voor de rechter.