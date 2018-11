Duitse zweminstructeur misbruikt 37 meisjes: 12 jaar cel sam

19 november 2018

18u49

Bron: belga 0 Een zweminstructeur die werkte in zwembaden in het Duitse Baden-Baden is veroordeeld tot 12 jaar cel voor seksueel misbruik van 37 meisjes. Na het uitzitten van zijn straf belandt hij in preventieve hechtenis.

De veroordeling ligt in lijn met wat de aanklagers vroegen. De advocaat van de man pleitte daarentegen voor een celstraf van zes jaar en verwierp de vraag voor preventieve hechtenis omdat daarvoor volgens hem geen wettelijke basis is.

Op verzoek van een advocaat van de slachtoffers vond de zaak plaats achter gesloten deuren, al mochten de ouders van de slachtoffers en journalisten het proces wel bijwonen.

Filmpjes

De verdachte vertelde dat hij gedwongen werd om onder water filmpjes te maken van de kinderen, van wie de jongste amper vier jaar was. De advocaat van de 34-jarige man las voor dat zijn cliënt uit nieuwsgierigheid de beelden had gemaakt met de camera van iemand anders. Hij beweerde dat die andere man, zijn leidinggevende, hem later bedreigde en erop aandrong dat hij meer filmpjes moest maken. De rechtbank geloofde die verklaringen niet.

"Het spijt me voor eeuwig en ik wil me graag verontschuldigen voor alles wat ik gedaan heb", zei de man, die erkende dat hij zijn fouten niet kan goedpraten of goedmaken.

Misbruik

Het misbruik van de meisjes in de zwembaden en in de kleedkamers duurde twee jaar lang tot de ouders wantrouwig werden. De rechtbank hield rekening met 200 afzonderlijke incidenten, terwijl bij de man thuis ook video-opnames werden gevonden.

De man, die nog nooit eerder veroordeeld was, werkte als zelfstandige leerkracht voor drie verschillende zwemscholen in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg tussen 2015 en 2017. Hij zat al meer dan een jaar in de gevangenis in afwachting van zijn proces.

Bekijk ook: Bill Cosby veroordeeld tot minstens 3 jaar cel voor seksueel misbruik