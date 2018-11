Duitse zangeres met Koerdische roots in Turkije tot ruim zes jaar veroordeeld Redactie

14 november 2018

18u07

Bron: Belga 0 Een Duitse zangeres met Koerdische roots is in Turkije wegens beschuldiging van terreur veroordeeld tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is ze lid van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

De rechtbank in het West-Turkse Edirne achtte zangeres Hozan Cane, die al vier maanden opgesloten zit in het land, volgens haar advocate schuldig aan lidmaatschap van de PKK. Van de beschuldigingen ‘volksopruiing’ en ‘belediging van de stichter van de staat Mustafa Kemal Atatürk’ werd ze vrijgesproken.

De PKK wordt in Turkije, de EU en de VS als een terreurorganisatie beschouwd.

Verkiezingsbijeenkomst

Newroz Akalin, de advocate van de zangers, verklaarde aan het Duitse persbureau dpa dat ze beroep zal aantekenen. Haar cliënte, die enkel het Duitse staatsburgerschap bezit, stelt het “mentaal niet goed”. Het is in drie maanden al de derde veroordeling van een Duitse staatsburger in Turkije.

Hozan Cane werd eind juni kort voor de verkiezingen in Turkije in Edirne gearresteerd. Ze had er haar steun verleend aan een verkiezingsbijeenkomst van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP. Het proces werd ingeleid op 26 september.

Facebookfoto’s

De aanklacht is onder andere gebaseerd op berichten die de Keulse zangeres tussen 2014 en 2018 op haar Facebook- en Twitterprofiel zou hebben gedeeld. Ze zou onder andere foto's gepost hebben waarop de opgesloten PKK-leider Abdullah Öcalan te zien is en van een demonstratie in Keulen, waarop PKK-vlaggen en posters van Öcalan te zien zijn. De foto's zijn afkomstig van concerten van de zangeres, volgens de beschuldiging. Hozan Cane is ook op beelden te zien met de leiding van de PKK, onder meer met PKK-commandant Murat Karayilan.

De zangeres had tijdens haar verhoor echter al aangegeven dat de twee in de aanklacht vernoemde Facebookprofielen niet van haar zijn. Op haar Twitteraccount zijn berichtjes gedeeld waarvan ze niets afwist. Beelden van haar en Karayilan beschreef de zangeres volgens de aanklacht als een fotomontage.