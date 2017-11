Duitse werkloosheidsgraad blijft op recordlaagte

REUTERS In haar campagne voor de verkiezingen beloofde bondskanselier Angela Merkel volledige tewerkstelling, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 3 procent of minder, tegen 2025.

De Duitse werkloosheidsgraad is in oktober op recordlaagte gebleven. Net als in september was - gezuiverd voor seizoensinvloeden - 5,6 procent werkloos, zo bleek uit cijfers van het Duitse agentschap voor Arbeid. Dat is het laagste percentage sinds de eenmaking van Duitsland in 1990.