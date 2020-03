Duitse website berekent échte nood aan toiletpapier om hamsteraars tot rede te brengen ttr

23 maart 2020

12u03

Bron: belga 1 Ook in Duitsland weten ze er in deze coronatijden alles van: de rush op rollen wc-papier in de supermarkt, met soms vechtpartijen tot gevolg. De website Blitzrechner probeert de fervente hamsteraars bij de Duisters nu tot rede te brengen. Ze kunnen er hun échte nood aan toiletpapier berekenen.

"Hoeveel toiletpapier hebt u écht nodig om de quarantaine te overleven?", "Zijn de stocks voldoende?", luiden onder meer de gestelde vragen. Je kunt ook nuttige verbruikersinformatie toevoegen zoals het aantal gezinsleden, het gemiddelde aantal bezoekjes aan het kleinste kamertje per dag, of het aantal velletjes dat je gebruikt bij elk bezoek.

De conclusie luidt dat in het merendeel van de gevallen de nood aan toiletpapier "zwaar wordt overschat". Wc-papier gaat ook "verbazingwekkend lang mee", zeker langer dan een periode van twee weken in quarantaine, zegt Tim Lilling van Blitzrechner. Bedoeling is op een "humoristische" manier de Duitse hamsteraars weer tot rede te brengen en de paniekaankopen de kop in te drukken.

