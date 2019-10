Duitse wapenexport stevent af op recordjaar KVDS

07 oktober 2019

14u02

Bron: Belga 1 De Duitse wapenexport stevent af op een nieuw recordjaar. Dat blijkt uit een vraag in het Duitse parlement. Voor de eerste negen maanden van het jaar was er al een stijging van de wapenuitvoer met 75 procent, tot 6,35 miljard euro in totaal.

Het vorige record dateert van 2015. Toen werd over een heel jaar voor 7,86 miljard euro aan wapens uitgevoerd. 2018 was een uitzonderlijk zwak jaar wat de Duitse wapenexport betreft, met slechts 4,8 miljard euro op de teller. Maar volgens Duits Economieminister Peter Altmaier was dat te wijten aan de maandenlang aanslepende coalitiegesprekken over een nieuwe regering. Hierdoor liepen de vergunningen vertraging op.

Waar de wapens heen gaan? Op de eerste plaats, met 1,77 miljard euro, naar Hongarije, waar premier Victor Orban beslist heeft om meer uit te geven aan Defensie. Egypte bezet de tweede plaats, met 802 miljoen euro. Dat land maakt nochtans deel uit van de Saoedische coalitie die oorlog voert in Jemen. Het Duitse parlement besliste om de export van wapens naar de landen die direct betrokken zijn bij die oorlog te beperken, maar er worden nog uitzonderingen toegestaan.

Meer over economie, business en financiën