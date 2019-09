Duitse wandelaar glijdt uit en maakt dodelijke val in Oostenrijkse Alpen ADN

07 september 2019

16u16

Bron: Belga 0 Een Duitser heeft tijdens een wandeling in de Oostenrijkse Alpen een dodelijke val gemaakt. Dat heeft de politie in Innsbruck vandaag gemeld.

De 50-jarige Duitser uit de buurt van Stuttgart stortte gisteren in de Lechtaler Alpen de diepte in toen hij 250 meter boven rotsachtig terrein ten val kwam. De man maakte deel uit van een vierkoppige wandelgroep. Op licht besneeuwde ondergrond gleed hij uit en stortte de diepte in.

Vanwege de slechte zichtbaarheid begaven reddingswerkers zich te voet in plaats van met een helikopter naar de plaats van het ongeval, waar het levenloze lichaam van de Duitser tegen de avond aangetroffen werd. Pas deze ochtend kon het lichaam met een helikopter geborgen worden.

