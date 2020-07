Duitse vrouw ontvoerd in Bagdad RL

21 juli 2020

04u24

Bron: Belga 0 Onbekenden hebben maandagavond een Duitse vrouw ontvoerd in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Dat melden mensenrechtenactivisten.

Het zou gaan om Hella Mewis, die al enkele jaren in Bagdad woont, waar ze aan het hoofd staat van het plaatselijke cultuurdepartement van het Duitse Goethe Instituut. Daarnaast is ze ook actief voor een collectief dat kunstwerken promoot van jonge Iraki's.

Volgens de bron werd de vrouw aangehouden toen ze op een boulevard in het centrum van de stad fietste. Ze werd ontvoerd door twee niet-geïdentificeerde mannen in twee voertuigen, waaronder een witte pick-up truck die gewoonlijk door veiligheidstroepen wordt gebruikt.

Het nieuws is nog niet officieel bevestigd, veiligheidstroepen zijn op zoek naar de vrouw. Het Franse persbureau AFP laat maandagavond weten dat de Duitse ambassade nog niet heeft gereageerd op een verzoek om informatie, en dat er geen contact kan worden gelegd met de telefoon van van Mewis.

Sinds in oktober een volksopstand uitbrak, zijn tientallen activisten vermoord of korte of langere tijd ontvoerd, terwijl anderen nog steeds vermist worden. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International spreekt van in totaal zeker 500 moorden en duizenden gewonden veroorzaakt door gewelddadige milities.



