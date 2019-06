Duitse vrouw omgekomen bij zware onweders in Franse Haute-Savoie ADN

15 juni 2019

22u39

Bron: Belga 3 Zware onweders hebben vandaag in het Franse departement Haute-Savoie één dode geëist en zware schade veroorzaakt in het departement Drôme. De weerkundigde dienst had gewaarschuwd voor noodweer in negen departementen.

Het weeralarm werd 's avonds opgeheven na een dag met regen, hagel en felle windvlagen deze namiddag in de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Op een camping in Tanninges (Haute-Savoie) overleed een 51-jarige Duitse toeriste. De vrouw werd omstreeks 17 uur verpletterd door een boom die op een campingcar viel.



In Romans-sur-Isère (Drôme) zorgde een kwartier hagel voor grote overlast. Hagelstenen zo groot als tennisballen veroorzaakte zware schade aan gebouwen in heel de stad en de stroomvoorziening. Burgemeester Marie-Hélène Thoraval gaat morgen de erkenning als natuurramp aanvragen. In Romans vielen een dozijn lichtgewonden door de hagel en glasscherven.

