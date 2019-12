Duitse vrouw mag van rechter blijven klagen over indringende kaaslucht IB

18 december 2019

04u30

Bron: AD, BBC, Suddeutsche Zeitung 0 Een rechtbank in het zuiden van Duitsland heeft bepaald dat een vrouw wel mag klagen over de walm van de kaaswinkel waar ze boven woont, maar geen waarschuwingsborden mag ophangen.

De Duitse Manuela Krager woont boven een kaaswinkel in Bad Heilbrunn, een plaatsje ten zuiden van München. Ze zegt al sinds 2016 last te hebben van de lucht die uit de winkel komt en had op de ramen van de winkel zelf bordjes opgehangen om anderen te waarschuwen. Volgens de vrouw komt de kaasgeur haar huis binnen door de ramen, het trappenhuis en zelfs uit haar stopcontacten.

De bordjes mogen niet meer, aldus de rechtbank. Volgens de kaaswinkel waren de waarschuwingsafbeeldingen, met daarop een neus die tussen twee vingers wordt dichtgeknepen, slecht voor de omzet. De winkel verkoopt zo’n 200 soorten kaas. Volgens de eigenaar is de geur niet alleen van hem afkomstig, maar ook van boerderijen in de buurt.

Krager zegt tevreden te zijn met de uitspraak. Zij mag verbaal blijven klagen en meer heeft ze nooit gewild, zegt ze. De kaaswinkel overweegt inmiddels een verhuizing.