Duitse vrouw krijgt vijf jaar cel na terugkeer uit IS-gebied KVE

05 juli 2019

12u07

Bron: Belga 6 Wegens lidmaatschap van de terreurorganisatie IS (Islamitische Staat) heeft een gerechtshof in Stuttgart een 32-jarige Duitse vrouw vandaag tot een gevangenisstraf van vijf jaar veroordeeld.

De vrouw leefde van eind 2013 tot augustus 2017 in Syrië en Irak. Halverwege 2018 werd ze na haar terugkeer uit het oorlogsgebied in de stad Baden-Baden opgepakt. Het federale parket (Bundesanwaltschaft) had zes jaar cel gevorderd, de advocaat van de vrouw vroeg drie jaar.

In de loop van de procedure had de beklaagde afstand genomen van de terreurorganisatie. Volgens het federale parket was ze kort na haar aankomst in Syrië met een IS-strijder getrouwd die ze daarvoor niet kende. Luidens de aanklacht prees Sabine S. het leven bij IS aan in verscheiden blogs op het internet. De bedoeling was zoveel mogelijk mensen naar het crisisgebied te lokken. Haar man kwam later bij gevechten om het leven.