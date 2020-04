Duitse vrouw haalt meer dan 50.000 euro spaargeld af uit angst voor bankencrisis door corona en wordt beroofd Redactie

22 april 2020

17u11

Bron: AD.nl, ANP 16 Vrees voor de economische gevolgen van de coronacrisis is een 52-jarige vrouw uit Hamburg letterlijk duur komen te staan. Na het opnemen van al haar spaargeld bij de bank ging een handtasrover er met de 52.000 euro vandoor.

Volgens de politie gebeurt het zelden dat zo’n groot bedrag wordt buitgemaakt bij een handtasroof. Het is nog onduidelijk of het gaat om een toevalstreffer of dat de vrouw in de gaten werd gehouden. “Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat ze het slachtoffer werd van een truc’’, verklaarde een woordvoerster tegenover Duitse media.

Het incident vond vorige week donderdagmiddag plaats voor een bankfiliaal in het centrum van Eimsbüttel, een van de zeven districten van Hamburg. Volgens de avondkrant Hamburger Abendblatt had de vrouw haar spaargeld van de bank gehaald uit angst dat haar bank failliet zou gaan door de gevolgen van de coronacrisis.



Toen ze tussen 14.30 en 15.00 uur met het afgehaalde spaargeld naar haar auto liep, griste een fietser de tas uit haar handen en verdween. Volgens de politie beschreef het slachtoffer de dader als een man van een jaar of 35, 40 in een blauwe spijkerbroek, een bomberjack en een blauwe baseballpet. Hij reed op een mountainbike.

