Duitse vrouw gooit haar kinderen van de trap in gevangenis Rome: baby overleden

18 september 2018

17u45

Bron: ANP

Een Duitse gedetineerde (30) heeft twee van haar kinderen van een trap gegooid in een Romeinse gevangenis. Een baby van vier maanden overleefde het niet, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Haar tweejarige peuter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.