Duitse vrouw die in Irak ontvoerd werd na enkele dagen bevrijd door veiligheidstroepen

24 juli 2020

08u40 0 Een Duitse vrouw die enkele dagen geleden in de Iraakse hoofdstad Bagdad ontvoerd werd, is weer vrij. Dat meldt een woordvoerder van het Iraakse leger. Hella Mewis werd naar verluidt door de veiligheidstroepen bevrijd. Meer details over de vrijlating werden niet gegeven.

Mewis werd maandagavond rond 20 uur op straat ontvoerd door gewapende militanten. De vrouw staat aan het hoofd van het plaatselijke cultuurdepartement van het Duitse Goethe Instituut. Daarnaast is ze actief voor het Bait Tarkib-collectief, dat kunstwerken promoot van jonge Iraki's. De vrouw is geboren in Berlijn, maar woont al enkele jaren in Bagdad.