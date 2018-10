Duitse vrouw (73) bewaart lichaam van dode echtgenoot 1,5 jaar in appartement TTR

01 oktober 2018

14u47

Bron: Belga 2 Een 73-jarige vrouw heeft anderhalf jaar lang het lichaam van haar overleden echtgenoot bewaard in haar appartement in de Noord-Duitse stad Hamburg. Dat schrijft het dagblad Bild en is vandaag bevestigd door de openbare aanklager.

De conciërge van het appartementsgebouw in Pöseldorf, een stadsdeel van Hamburg, maakte zich zorgen over het bejaarde stel omdat hij de 74-jarige man al anderhalf jaar niet had gezien en schakelde de politie in.



Wanneer de agenten op 19 september aan de deur stonden, weigerde de vrouw hen de toegang tot een gesloten kamer. Toen ze de kamer toch binnen gingen, vonden ze het lichaam van de man.

Uit een lijkschouwing bleek dat er geen sporen waren van kwaad opzet. "Het is gewoon een tragisch verhaal van een oude vrouw die moeilijk afscheid kon nemen", stelt woordvoerster Nana Frombach.