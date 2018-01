Duitse voetballer en 'staatsvijand van Turkije' beschoten op snelweg nabij Belgische grens ADN

14u53

Bron: Belga 2 EPA De Duitse voetballer Deniz Naki, die voor een Koerdische club in Turkije speelt, is gisterenavond vanuit een rijdende auto meermaals beschoten op een snelweg in Düren, nabij de grens met België. De procureur van Aken is een onderzoek gestart wegens poging tot moord. Zij sluit politieke motieven voor de daad niet uit.

Naki, een Duitser met Koerdische wortels, is een criticus van de Turkse regering. In de Bundesliga speelde Naki eerder voor de clubs Sankt Pauli en Paderborn. Momenteel voetbalt hij voor Amed SK, een ploeg uit Diyarbakir die uitkomt in de derde Turkse divisie.

In mei werd Naki door een Turkse rechtbank tot 18 maanden cel met uitstel veroordeeld wegens het "verspreiden van terreurpropaganda" nadat hij op sociale media gunstige uitspraken had gedaan over de in Turkije verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. Sindsdien geldt Naki voor Ankara als een "staatsvijand", en voor de Koerden als "held".

