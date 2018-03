Duitse voedselbank weert buitenlanders: wij willen dat oma's weer komen Sander van Mersbergen

03 maart 2018

14u09

Bron: AD.nl 659 Het is een kwestie die Duitsland al ruim een week in zijn greep houdt: het besluit van de voedselbank in Essen om geen buitenlanders meer in haar klantenbestand op te nemen. De Essener Tafel doet dit omdat inmiddels 75 procent van de 6.000 klanten uit het buitenland komt, en omdat ouderen en vrouwen zich geïntimideerd zouden voelen door de veelal jonge mannen.

"We willen dat ook de Duitse oma’s weer naar ons toe komen", zei Jörg Sartor, voorzitter van de voedselbank, tegenover Duitse media. Volgens Sartor hebben de jonge mannen blijk gegeven van een gebrek aan respect tegenover vrouwen. Vooral oudere vrouwen zouden daar last van hebben gehad.



Alleen personen met een Duits paspoort worden nog geaccepteerd als nieuwe klant. De laatste jaren is het aantal klanten van de voedselbank in Duitsland sterk toegenomen en dat zorgt voor druk op het systeem. Tot 2015 bestond ongeveer 35 procent van het klantenbestand uit niet-Duitsers. Door de grote toestroom van vluchtelingen de afgelopen jaren is dat aandeel toegenomen tot 75 procent.



Volgens CDU-politicus Peter Renzel zorgt de maatregel ervoor dat de Essener Tafel zijn ‘kerndoelgroep weer bereikt’. Daartoe behoren volgens hem in het bijzonder ouderen, alleenstaanden en gezinnen met minderjarige kinderen. Uit een peiling van de Duitse krant Die Welt bleek vandaag dat een meerderheid van de Duitsers de maatregel van de voedselbank steunt.



Beklad

In een reactie op het besluit werden de deuren van de voedselbank beklad met teksten als ‘Fuck Nazi’s’. Uit politieke kringen klinkt veel kritiek op het besluit van de Tafel. Ook bondskanselier Angela Merkel liet haar afkeuring blijken. "Aan zulke categoriseringen moet je niet beginnen. Dat is niet goed", zei ze tegen televisiezender RTL.



Sabine Werth, voorzitter van de Berliner Tafel, zegt dat er voor haar geen ‘eerste en tweede klasse armen’ bestaan. "Wij baseren ons handelen op medemenselijkheid en spelen de armoede van mensen niet tegen elkaar uit."



"Wij zijn er voor alle armen, welke huidskleur of nationaliteit ze ook hebben”, zegt Nico Schäfer, deelstaatsvoorzitter van Thüringen. Een vakbondswoordvoerder zegt dat hij snapt dat de voedselbanken onder grote druk staan en dat tekorten dreigen. "Maar dit soort maatregelen is koren op de molen van rechtspopulisten."

Racisme

Migrantenpartij Allianz Deutscher Demokraten kondigde aan een aanklacht wegens racisme in te dienen tegen de voedselbank in Essen. Toch is er vanuit migrantenkringen ook enig begrip. "Het is meer dan oneerlijk om mensen, die zich dagelijks inspannen en zich geconfronteerd zien met enorme problemen, in een racistische hoek te plaatsen", zegt Ali Ertan Toprak, vertegenwoordiger van de Koerdische gemeenschap tegen de Westfälischen Rundschau. "Daar horen ze niet thuis. Dit soort kritiek komt uitsluitend hen ten goede die uit zijn op verdeeldheid."



Toch is het uitsluiten van klanten op basis van nationaliteit volgens Toprak geen geschikt criterium. Jochen Brühl, voorzitter van de vereniging voor voedselbanken, legt de bal bij de regering Merkel. Het ware schandaal is volgens hem niet dat buitenlandse klanten geweerd worden, maar dat in een rijk land als Duitsland zoveel mensen afhankelijk zijn van de voedselbank. "We bestaan al 25 jaar, ondersteunen inmiddels 1,5 miljoen armen."



Volgens hem heeft de regering de problemen zelf veroorzaakt en moet eindelijk eens wat doen aan de enorme armoede in Duitsland. "Het kan niet zo zijn dat gepensioneerden die tientallen jaren gewerkt hebben niet genoeg pensioen hebben. We hebben een ongelooflijke lage-lonensector, waarin de salarissen te laag zijn. We hebben een ontoereikende basisverzekering, en een halfbakken immigratiebeleid."