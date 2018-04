Duitse voedselbank die buitenlanders weigerde, draait beslissing terug na felle kritiek kg

Bron: Belga 4 De Duitse voedselbank Essener Tafel gaat dan toch weer aanvragen van buitenlanders aanvaarden. Nog meer buitenlanders voedsel geven zou betekenen dat de Duitsers zelf minder krijgen, klonk het bij de organisatie, maar de voedselbank keert nu zijn kar na kritiek van onder meer bondskanselier Angela Merkel.

Essener Tafel besliste begin dit jaar om een halt toe te roepen aan nieuwe aanvragen van buitenlanders. De voedselbank in Essen, een stad in het Westen van Duitsland, vond dat de grote toestroom aan buitenlanders de Duitse klanten benadeelde. Volgens de directie was het aantal buitenlanders sinds de vluchtelingencrisis zo toegenomen, dat drie vierde van de hulp naar niet-Duitsers ging en er een "herverdeling" nodig was.

Essener Tafel had naar eigen zeggen ook klachten gekregen van klanten - vooral mensen op leeftijd en alleenstaande ouders - over het gedrag van buitenlanders tijdens de voedselbedeling.

Kritiek

Door die beslissing kreeg de voedselbank echter bakken kritiek over zich heen, onder meer van bondskanselier Angela Merkel. Zo had Merkel tijdens een interview gezegd dat mensen "in dit soort gevallen niet in categorieën ondergebracht moeten worden". Ze noemde de beslissing "niet goed".

De organisatie is intussen bezweken onder de druk. Vanaf woensdagmiddag moeten alle elf filialen opnieuw buitenlandse aanvragen behandelen, zei directeur Joerg Sartor dinsdag. Het hoofd van moederbedrijf Tafel benadrukte wel dat hij het niet eens was met de kritiek van Merkel. "We pikken geen kritiek van een bondskanselier want de huidige ontwikkelingen zijn een gevolg van haar beleid", zei die.